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Şanlıurfa'da boynu ağaca takılan çiftçi öldü
Traktörle bahçesini sürerken, boynu fıstık dalına takılıp kırılan 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, hayatını kaybetti.
- 24.12.2022 - 15:13
Şanlıurfa'da Bozova’ya bağlı İnanlı Mahallesi’nde İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı.
Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım’ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.
Hayatını kaybettiği belirlendi
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İbrahim Yıldırım’ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.