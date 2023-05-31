Şanlıurfa'da bozuk tavukları çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler Şanlıurfa'da bir lokantada çamaşır suyuyla yıkanmış yarım ton kokmuş ve bozuk tavuk eti ele geçirildi. Etlerin suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği belirlendi.

İHA

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü...

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında inanılması güç bir olay ile karşılaştı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışan veterinerlerle birlikte Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lokantayı denetleyen ekipler mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Müşterilere yedirmişler

Lokantada yapılan genel aramada bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.

El konulan etler şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.