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Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı

Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı

Önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.