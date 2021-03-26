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    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı

    Önce park halindeki minibüsü, ardından da bir iş yerinden bir ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 09:50
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    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı

    Şanlıurfa'nın Hayati Harrani mahallesinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

    Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi.

    1 TON 360 KİLO FISTIK ÇALDILAR

    Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi’ndeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi.

    Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı VİDEO

    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı #1

    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı #2

    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı #3

    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı #4

    Şanlıurfa’da çalıntı minibüsle fıstık hırsızlığı #5

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