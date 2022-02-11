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- Şanlıurfa'da çantadaki çikolata kutusundan esrar çıktı
Şanlıurfa'da çantadaki çikolata kutusundan esrar çıktı
Emniyet ekiplerinin durdurduğu bir otobüste bagajdaki çikolata kutusundan çıkan 700 fram esrar, polis ekiplerince ele geçirildi.
- İHA
- 11.02.2022 - 16:56
- Güncelleme : 11.02.2022 - 16:57
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı.
ÇİKOLATA KUTUSUNDAN ESRAR ÇIKTI
Yapılan aramada, Mehmet K.’ye ait çantadaki çikolata kutusunda 700 gram esrar ele geçirildi.
OTOBÜSTEKİ YOLCU GÖZALTINA ALINDI
Esrar maddesine el koyan ekipler, yolcuyu gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.