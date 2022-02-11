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    Şanlıurfa'da çantadaki çikolata kutusundan esrar çıktı

    Emniyet ekiplerinin durdurduğu bir otobüste bagajdaki çikolata kutusundan çıkan 700 fram esrar, polis ekiplerince ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 16:57
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    Şanlıurfa'da çantadaki çikolata kutusundan esrar çıktı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı.

    ÇİKOLATA KUTUSUNDAN ESRAR ÇIKTI

    Yapılan aramada, Mehmet K.’ye ait çantadaki çikolata kutusunda 700 gram esrar ele geçirildi.

    OTOBÜSTEKİ YOLCU GÖZALTINA ALINDI

    Esrar maddesine el koyan ekipler, yolcuyu gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da çantadaki çikolata kutusundan esrar çıktı #1

    Şanlıurfa da çantadaki çikolata kutusundan esrar çıktı #2


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