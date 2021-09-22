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    Şanlıurfa'da çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakaldı

    Girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriyeli hırsız, ev sahibinin ihbarıyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 13:02
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    Şanlıurfa'da çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakaldı

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, Suriyeli Ahmet El Kasım, gece geç saatlerde fark edilmemek için siyah çarşaf giyip tek katlı bir eve girdi.

    SOYGUN SIRASINDA UYUDU

    Evden cep telefonu çalan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuyakaldı.

    EV SAHİPLERİNE YAKALANDI

    Sabah saatlerinde yattıkları çatıdan inen ev sahipleri, odada uyuyan hırsızı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Şanlıurfa da çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakaldı #1

    Şanlıurfa da çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakaldı #2

    Şanlıurfa da çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakaldı #3

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