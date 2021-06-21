Şanlıurfa’da, çatı katında mahsur kalan köpek 7'nci kattan atladı

7 katlı binanın çatısında çıkış yolu bulamayan köpek havlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verse de köpek aşağı atlayarak telef oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi yolu üzerindeki 7 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan çıkış yolunu bulamadı.

Havlamaya başlayan köpeği, çevredeki vatandaşlar fark etti.

Binaya giren vatandaşlar, çatı katının kilitli kapısını açamadı.

İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Çatı katındaki duvarın üzerine çıkan köpek, ekiplerin gelmesine fırsat olmadan aşağı atladı.

KAMERAYA YANSIDI

İnşaat alanına düşen hayvan, telef oldu.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa’da, çatı katında mahsur kalan köpek binadan atladı VİDEO



“KİMSE AŞAĞIYA ATMADI”

Esnaf Ömer Dikbaş, köpeği indirmeye çalıştıklarını fakat yapamadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri yardımcı oldu ama indiremedi. Köpek kendi kendini aşağı attı. Gözümüzün önünde oldu, kimse aşağı atmadı.” dedi.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Mahalle sakini Murat Ergün, fırına gittiğinde köpeğin havlama sesini duyduğunu söyleyerek, “Ben sabah fırına geldim. Baktım köpek yukarıda havlıyordu. Yarım saat sonra köpeğin atladığını duydum. Ben kendim atladığını görmedim. Sadece ön tarafta ayaklarını duvarın üstüne atmış halde gördüm. Kimsenin köpeği aşağı attığını sanmam. Buralarda kimse köpeğe onu yapmaz.” ifadelerini kullandı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Köpeğin atılma ihtimali üzerine araştırma yapıldı.