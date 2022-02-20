Şanlıurfa'da çeşitli hırsızlıklardan araması bulunan çocuk, yakalandı

4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan çocuk yaşlardaki suçlu, ekiplerce yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa polis ekipleri, 4 ayrı iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda, hırsızlık olaylarının çocuk yaştaki A.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

ÇOCUK HIRSIZIN 6 OLAYDAN ARAMASI VAR

Birçok sabıka kaydı bulunan çocuk, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının 6 ayrı hırsızlık olayından dolayı da arandığı belirlendi.