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    Şanlıurfa'da çeşitli hırsızlıklardan araması bulunan çocuk, yakalandı

    4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan çocuk yaşlardaki suçlu, ekiplerce yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 15:58
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    Şanlıurfa'da çeşitli hırsızlıklardan araması bulunan çocuk, yakalandı

    Şanlıurfa polis ekipleri, 4 ayrı iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışma sonucunda, hırsızlık olaylarının çocuk yaştaki A.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

    ÇOCUK HIRSIZIN 6 OLAYDAN ARAMASI VAR

    Birçok sabıka kaydı bulunan çocuk, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının 6 ayrı hırsızlık olayından dolayı da arandığı belirlendi.

    Şanlıurfa da çeşitli hırsızlıklardan araması bulunan çocuk, yakalandı #1

    Şanlıurfa da çeşitli hırsızlıklardan araması bulunan çocuk, yakalandı #2


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