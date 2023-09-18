Şanlıurfa'da ceza yemesine neden olan ihmal traktör sürücüsünün hayatına mal oldu Şanlıurfa'da arka lambaları çalışmadığı gerekçesiyle 2 gün önce ceza kesilen traktör sürücüsü gece karanlığında kendisini fark etmeyen otomobilin arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

İHA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Yasin Ç.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mehmet Aslan'ın (60) kullandığı ve arka farları çalışmayan traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Mehmet Aslan, kullandığı traktörün tekerleğinin altında ezilirken kontrolden çıkan traktör ise yol kenarındaki bir beton kamelyaya çarparak durabildi. 1 ölü 2'si ağır 3 yaralı Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ç. ile yanında bulunan F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yasin Ç. ve F.Ç.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Mehmet Aslan'ın yakınları yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. Jandarma 2 gün önce ceza kesmiş Jandarma ekiplerinin arka lambaları çalışmadığı için traktörün sürücüsüne 2 gün önce ceza kestiği ve şehre gidip lambaları onarması yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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