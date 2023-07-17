Şanlıurfa’da cezaevi firarisi ahırda yakalandı

İHA
Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele amansız sürdürülüyor.
Bu kapsamda denetimler yoğunlaştırılırken, Şanlıurfa’da dikkat çeken bir olay yaşandı…
Firariydi
'Uyuşturucu ticareti' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan M.B., 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevi’nden firar etti.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ahırda yakalandı
Ekipler, M.B.’nin Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.B.’yi ahırda yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.