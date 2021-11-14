Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıkan mahkum, kaldığı binadaki daireyi ateşe verdi. Alev alev yanan evde dumandan etkilenen bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.K. (34), Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıktı.

Evine giden mahkum İ.K. iddiaya göre, bunalıma girerek evini ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada dumandan etkilenen kadın ve çocukları dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, EV KULLANILAMAZ HALDE

Binanın boşaltılmasının ardından ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, evini yaktığı iddia edilen İ.K.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıktı evini yaktı