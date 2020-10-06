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- Şanlıurfa'da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
44 yaşındaki İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
- DHA
- 06.10.2020 - 17:41
- Güncelleme : 06.10.2020 - 17:41
Şanlıurfa'da talihsiz bir kaza yaşandı.
Öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.
44 yaşındaki Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı.
AKIMA KAPILARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten indirdi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.