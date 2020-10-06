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    Şanlıurfa'da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

    44 yaşındaki İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 17:41
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    Şanlıurfa'da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'da talihsiz bir kaza yaşandı.

    Öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.

    44 yaşındaki Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı.

    AKIMA KAPILARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten indirdi.

    Şanlıurfa da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti #1

    CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

    Şanlıurfa da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti #2

    Şanlıurfa da çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti #3

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