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- Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı
Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı
- 26.12.2022 - 17:23
- Güncelleme : 26.12.2022 - 17:33
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 16 Haziran 2022’de H.D. ile aralarında sulama anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.D. isimli şahıs hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisi M.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.
2 şüpheli tespit edildi
Olayda hayatını kaybeden H.D.'nin darbedilmesi olayına karışan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen kimliği belirsiz 2 şüpheli şahsın da yakalanması için ekipler harekete geçti.
Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin N.A. ve A.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
Eş zamanlı operasyon yapıldı
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Ambartepe Mahallesi'ndeki 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, yakalanan firari şüpheliler N.A. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.