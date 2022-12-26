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    Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı

    Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan iki şüpheli, ekipler tarafından çok sayıda mühimmat ile yakalandı.
    • 26.12.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:33
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    Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 16 Haziran 2022’de H.D. ile aralarında sulama anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.D. isimli şahıs hayatını kaybetti.

    Olayın şüphelisi M.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

    2 şüpheli tespit edildi

    Olayda hayatını kaybeden H.D.'nin darbedilmesi olayına karışan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen kimliği belirsiz 2 şüpheli şahsın da yakalanması için ekipler harekete geçti.

    Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin N.A. ve A.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

    Şanlıurfa da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı #1

    Eş zamanlı operasyon yapıldı

    Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Ambartepe Mahallesi'ndeki 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

    2 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yakalanan firari şüpheliler N.A. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı #2


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