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Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı

Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri mühimmat ile yakalandı

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan iki şüpheli, ekipler tarafından çok sayıda mühimmat ile yakalandı.