Şanlıurfa'da cinayet! Vurduğu adamın başında bekledi Haliliye'de sokakta kayınbiraderiyle kavga eden kadın yanında bulundurduğu silahla peş peşe ateş etti.

İHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşanan olayda, H.B. isimli kadın, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi 42 yaşındaki Ferdi Balıkan'a kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Beni kocamdan etti"

Şahsı silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. Elinde silahla duran kadın, "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum." diye bağırdı.

Olay yerine giden polis ekipleri, kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.