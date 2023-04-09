Şanlıurfa'da cinayet zanlı sığınakta bulundu Mersin’de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı.

İHA

Mersin’in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1936 sokak üzerinde meydana gelen olayda, kahvehaneden çıktıktan sonra otomobille seyir halinde olan 58 yaşındaki Mustafa Kırgın ile arkadaşı Orhan Yıldız'a tabancayla ateş açıldı.

Hastaneye kaldırılan şahıslar kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaydan sonra O.A, A.M. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Bir kişi tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen O.A., A.M., serbest bırakılırken E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen A.K. ise olaydan sonra izini kaybettirdi.

Azmettirici tespit edildi

6 aydır aranan A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın memleketi olan Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesine bağlı Üçüzler kırsal Mahallesinde sakladığı bilgisine ulaşıldı.

Sığınak bulundu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak evin bahçesinde şüpheli tarafından saklanmak için özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağı tespit edildi.

Sığınakta arama yapan ekipler firari şahsı yakalamayı başardı. Şahsın saklandığı ev ve sığınakta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Saldırıda A.K.’nin Mustafa Kırgın’ı öldürmek isterken arkadaşı Orhan Yıldız'ı da kazara öldürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.