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- Şanlıurfa’da cinayet zanlısı, sahte kimlikle çalıştığı yerde yakalandı
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı, sahte kimlikle çalıştığı yerde yakalandı
6 ay önce düzenlediği silahlı saldırı ile Bedih Zenciroğlu'nun ölümüne, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nun ise yaralanmasına neden olan Bahri Uluğ, sahte kimlik ile çalıştığı taş ocağında yakalandı.
- DHA
- 30.03.2022 - 16:10
Şanlırfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Dağyanı Mahallesi'nde, 12 Ekim 2021'de Bedih Zenciroğlu (48), otomobiline yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Yanında bulunan oğlu İbrahim Zenciroğlu (22) ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
SAHTE KİMLİK ÇIKARDIĞI BELİRLENDİ
Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının incelenmesi ile jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Bahri Uluğ olduğunu belirledi.
6 ay sonra Uluğ'un sahte kimlikle Abdurahmandede Mahallesi'ndeki taş ocağında gece bekçisi olarak çalıştığı tespit edildi.
TAŞ OCAĞINA OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekipler, taş ocağına düzenlenen operasyon ile Uluğ’u gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Bahri Uluğ, sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.