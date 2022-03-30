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Şanlıurfa’da cinayet zanlısı, sahte kimlikle çalıştığı yerde yakalandı

Şanlıurfa’da cinayet zanlısı, sahte kimlikle çalıştığı yerde yakalandı

6 ay önce düzenlediği silahlı saldırı ile Bedih Zenciroğlu'nun ölümüne, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nun ise yaralanmasına neden olan Bahri Uluğ, sahte kimlik ile çalıştığı taş ocağında yakalandı.