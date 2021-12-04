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- Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı
Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı
- AA
- 04.12.2021 - 11:56
- Güncelleme : 04.12.2021 - 12:30
Çizgili sırtlan yavrusu, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyudan kurtarılmıştı.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilözen Mahallesi kırsalında tarlada çalışan köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda çizgili sırtlan yavrusu fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.
ÖZEL BAKIMLA HAYATA TUTUNDU
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yavru, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Yaralı ve bitkin hayvan, merkezde uygulanan özel bakımla hayata tutundu.
Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı VİDEO
20 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI
Ekipler, 20 günlük tedavisinin ardından çizgili sırtlan yavrusunu ailesine kavuşturmak için yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Halfeti ilçesine götürdü.
Çizgili sırtlan yavrusu, kuyuya düştüğü mahallenin kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı.