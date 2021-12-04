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    Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı

    Kuyudan çıkarılarak özel bakımla hayata tutunan sırtlan yavrusu, 20 gün süren tedavinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
    • AA
    • 04.12.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 12:30
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    Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı

    Çizgili sırtlan yavrusu, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyudan kurtarılmıştı.

    İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilözen Mahallesi kırsalında tarlada çalışan köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda çizgili sırtlan yavrusu fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.

    ÖZEL BAKIMLA HAYATA TUTUNDU

    Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yavru, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

    Yaralı ve bitkin hayvan, merkezde uygulanan özel bakımla hayata tutundu.

    Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı VİDEO

    Şanlıurfa da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı #1

    20 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI

    Ekipler, 20 günlük tedavisinin ardından çizgili sırtlan yavrusunu ailesine kavuşturmak için yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Halfeti ilçesine götürdü.

    Çizgili sırtlan yavrusu, kuyuya düştüğü mahallenin kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı.

    Şanlıurfa da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı #2

    Şanlıurfa da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı #3

    Şanlıurfa da çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı #4

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