Şanlıurfa'da çocuğu zincirle ahıra bağlayıp işkence yapan baba ve amca tutuklandı Suruç ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu ahırda zincirle bağlayıp işkence yaptıkları iddia edilen baba ve amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Karaca kırsal mahallesinde 16 yaşındaki M.Ş., Mürşitpınar Jandarma Karakoluna giderek babası İzzet Ş., amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş.’nin otomobille kendisine çarptıktan sonra ahıra götürüp zincirle bağlayarak işkence yaptıklarını söyledi.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, ağabey Ali Ş.’yi 11 Ağustos günü gözaltına aldı.

Yakalandılar

İfadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakılırken, amca Mahmut Ş. de pazartesi günü yakalandı.

İfadesi alınan amca serbest bırakılırken, firari baba ise bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Baba İzzet Ş. ile amca Mahmut Ş.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İki şahıs tutuklandı

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dayısını öldürmesini istemişler

İddiaya göre M.Ş.’nin babası ve amcası, M.Ş. ile ağabeyinin eline silah verip dayılarını vurmasını istedi.

Bunu kabul etmeyen M.Ş. evden kaçtı.

Yaşadıklarını anlatan M.Ş. şunları söyledi:

Babamla amcamın dayılarıma karşı bir husumeti vardı. Bu yüzden babam ve amcam İzzet Ş. ve Mahmut Ş., ben ve ağabeyimin eline silah verdi, "Gidin dayılarınızı vurun' dedi. Ben de yapmadım. Bu yüzden bana 'Tamam' dedi, 'Sen köye gideceksin, sen iyi icraat ettin.' Ben de eve gitmedim, evden kaçtım. Nizip’e gittim, otelde 3 gün yattım. 3 günden sonra Birecik’e arkadaşımın yanına geldim.

"İlk orada burnumu kırdı"

Amcasının arabayla kendisine çarptığını iddia eden M.Ş. şöyle devam etti:

Onlar da bana pusu mu kurmuşlardı bilmiyorum, beni orada gördüler ve kovaladılar. İlk kovalamacada beni yakalayamadılar. İkincisinde beni arada yakaladılar. Arabayla bana çarptılar, ben duvara çarptım. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada en yakın ev Naibe halamındı, beni oraya götürdü, orada vurdu. Orada bir tek halam vardı. İlk orada burnumu kırdı. 'Burada rahat vuramayız. Köye götürelim' dedi.

"Üzerime idrarlarını yaptılar"

Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını iddia eden M.Ş. şunları söyledi:

Beni köye götürdüler. Köyden de ahıra götürdüler. Elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da 'Bunu kimseye anlatmayacaksın' dediler. Ağabeyim yaptı, kardeşim yaptı. Öğle saat 14.00’dan gece saat 23.00’a kadar işkence gördüm. Amcam 'Gelin idrarınızı bunun üzerine yapın' diyordu. Gelip üzerime idrarlarını yaptılar. Gece halam geldi ve zincirimi açtı. Gidip duş aldım, sabah oldu annemi aradım. Ona her şeyi anlattım. Annem ve babam fiili ayrı, sonra jandarma geldi. Jandarmaya benim kardeşimi gösterdiler. Beni de bir odaya kilitlediler. Büyük amcamın oğlunu da yanıma verdiler.

"Jandarma inanmayınca kurtuldu"

Jandarmanın amcasına inanmadığını ve bu sayede kurtulduğunu söyleyen M.Ş. açıklamasında şunları dedi: