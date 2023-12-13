DHA
Şanlıurfa'da güvenlik güçleri devriyeye çıktı.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde rutin uygulama gerçekleştirdi.
Çocuk istismarcısı çıktı
Bu sırada ekipler, şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.’yı durdurup, üst araması yaptı.
M.A.'nın yapılan ‘Genel Bilgi Taraması’nda (GBT), 'Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı tespit edildi.
Baston görünümlü bıçakla dolaşıyor
Görevli bekçi, bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi.
Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğu belirlendi.
Baston bıçağa el koyulurken, M.A. da gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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