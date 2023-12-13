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Şanlıurfa'da çocuk istismarcısı baston görünümlü bıçakla yakalandı

Şanlıurfa'da çocuk istismarcısı baston görünümlü bıçakla yakalandı Uygulama yapmak için devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları şahsın cinsel istismar suçundan aranması olduğunu tespit etti. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, 80 santim uzunluğunda bıçak bulundu.