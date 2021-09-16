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    Şanlıurfa'da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü

    Yaşanan tartışmaya müdahale eden aileler, sopalarla birbirlerine acımasızca vurdu. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 11:37
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    Şanlıurfa'da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü

    Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Turgut Ç. ile Hüseyin Ç.’nin küçük çocukları kavga etti.

    Kavga sonrası Hüseyin Ç., eline sopa alarak Turgut Ç.’nin evinin önüne gitti.

    UZUN SÜRE KAVGA ETTİLER

    Şahısların tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Ellerindeki sopalarla birbirlerine acımasızca vurarak uzun süre kavga etmeye devam ettiler.

    Şanlıurfa'da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü VİDEO

    Şanlıurfa da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü #1

    KOMŞULAR ARAYA GİRDİ

    Cep telefonuyla kavgayı kayda alan Turgut Ç.’nin eşi, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

    Turgut Ç., aldığı darbelerle yere yığılırken olay yerine gelen komşular, araya girip Hüseyin Ç.’yi aracına bindirerek bölgeden gitmesini sağladı.

    Şanlıurfa da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü #2

    KORKU İÇERİSİNDE BAĞIRAN ÇOCUK KAÇTI

    Kavga esnasında orada bulunan bir çocuğun ise korku içerisinde bağırarak kaçtığı gözlendi.

    KAVGA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Aldığı darbelerle yere yığılan Turgut Ç.’nin kanlar içerisinde kaldığı gözlendi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü #3

    Şanlıurfa da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü #4

    Şanlıurfa da çocukların tartışması, husumetli olan büyüklerin kavgasına dönüştü #5

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