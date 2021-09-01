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    Şanlıurfa'da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı

    Bir düğünde şov yapan davulcu, kolonya döktüğü davula vurduğu sırada alevlerin yüzüne sıçramasıyla ayaklandı. O anlar, düğünü kaydeden bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 13:29
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    Şanlıurfa'da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı

    Şanlıurfa’da bir davulcunun alev şovu az kalsın faciaya neden oluyordu.

    Düğün salonunda sahne alan bir davulcu halay çeken konuklara, kolonya ile ateşli şov yapmaya kalkıştı.

    Davulcu şov esnasında birden parlayan alevlerden kendisini zor kurtardı. O anlar düğüne katılan bir konuğun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    DAVULUN ÜSTÜNE KOLONYA DÖKTÜLER

    Davulun üzerine döktüğü kolonyayı ateşe veren davulcu, tokmağıyla vurduğu davuldan alev çıkardı. Düğün salonu çalışanı alevlerin devam etmesi için davulun üzerine dikkatsizce kolonya döktü.

    Şanlıurfa'da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı VİDEO


    Şanlıurfa da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı #1

    DAVULCUNUN PANİK ANLARI KAMERADA

    Kolonyanın fazla dökülmesinden dolayı alevler birden parladı. Parlayan alevler davulcunun yüzü ile saçını yakarken davulcunun gömleğini tutuşturdu. Davulu elinden bırakarak alevlerden kurtulan davulcunun yaşadığı panik anları görüntüye yansıdı.

    Şanlıurfa da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı #2

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