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Şanlıurfa'da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı

Şanlıurfa'da davulcunun alevli şovu sırasında kafası yandı

Bir düğünde şov yapan davulcu, kolonya döktüğü davula vurduğu sırada alevlerin yüzüne sıçramasıyla ayaklandı. O anlar, düğünü kaydeden bir cep telefonu kamerasına yansıdı.