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Şanlıurfa'da demir yığınının altında kalıp can verdi
Şanlıurfa'da 20 yaşındaki Müslüm Karaoğlan yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.
- 27.07.2022 - 15:14
- Güncelleme : 27.07.2022 - 16:52
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı.
Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi.
Hastaneye kaldırıldı
Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.