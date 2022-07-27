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    Şanlıurfa'da demir yığınının altında kalıp can verdi

    Şanlıurfa'da 20 yaşındaki Müslüm Karaoğlan yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.
    • 27.07.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 16:52
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    Şanlıurfa'da demir yığınının altında kalıp can verdi

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı.

    Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da demir yığınının altında kalıp can verdi #1

    Şanlıurfa da demir yığınının altında kalıp can verdi #2

    Şanlıurfa da demir yığınının altında kalıp can verdi #3


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