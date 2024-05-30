Şanlıurfa'da depremde zarar gören otomobillere change işlemi yapan şüpheliler yakalandı Depremde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen 9 kişi gözaltında

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 14'ü gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı tespit edildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.D., B.D, A.K., E.Ö. M.K., F.K.,M.Y.F.K. ve T.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)