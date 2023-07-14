Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan otomobil küle döndü Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil bir süre sonra alevlere teslim oldu. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Şanlıurfa'da korkutan bir kaza yaşandı.

Adıyaman’dan Siirt’e giden Yunus S. (36) idaresindeki 56 AG 015 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yanmaya başladı.

Yaralı 5 kişi tedavi altına alındı

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla, araçta bulunan sürücü ile birlikte Sena S. (36) U.S. (11) ve Z.S. (3) yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılarda yanıkların olduğu tespit edildi.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaza sonrası araç olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.