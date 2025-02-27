Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA & Ensonhaber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abide kavşağı girişinde Ekrem Şavur yönetimindeki otomobil refüje çarparak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Şavur ile Murat Hatipoğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Şavur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatipoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.

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Göktürk Sönmez
Editor