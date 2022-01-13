- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da devrilen soba evdeki çifti yaktı
Şanlıurfa'da devrilen soba evdeki çifti yaktı
Bir apartman dairesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ahmet ve Saliha Acar çifti yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- DHA
- 13.01.2022 - 13:52
- Güncelleme : 13.01.2022 - 14:45
Şanlıurfa Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda iddiaya göre, Ahmet-Saliha Acar çiftinin ısınmak için yaktığı elektrikli soba devrilince yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
Dumanı gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kontrol altına aldı.
Şanlıurfa'da devrilen soba evdeki çifti yaktı ViDEO
YANAN ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI
Adrese giren ekipler, vücutlarında yanıklar oluşan Acar çiftini ise baygın halde buldu. İlk müdahalenin ardından çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.