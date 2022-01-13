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Şanlıurfa'da devrilen soba evdeki çifti yaktı

Şanlıurfa'da devrilen soba evdeki çifti yaktı

Bir apartman dairesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ahmet ve Saliha Acar çifti yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.