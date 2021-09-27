Şanlıurfa'da down sendromlu çocuk balkondan düştü

4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki Melisa Nur Geçgel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Küçükköprü Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Melisa Nur Geçgel (7), 4’üncü kattaki balkondan beton zemine düştü.

Minik Melisa'nın, dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.