Şanlıurfa'da düğünlerde ateş açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'da iki ayrı düğünde, havaya ateş açıldı...

Örencik Mahallesi’nde açık alanda yapılan düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, halay çekenlerin ortasında uzun namlulu tüfekle art arda ateş açtı.

Bu sırada çevredeki çocukların kulaklarını kapatarak, sağa sola kaçışması kameraya yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Birecik ilçesinde düzenlenen başka bir düğünde ise salona giriş sırasında bazı kişiler, peş peşe tabancalarla havaya ateş açtı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından polis ve jandarma ekipleri, her iki olaya ilişkin inceleme başlattı.