Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikli, Burak Yeşil ile Şiyar Haktanır'a çarptı. Yaşanan olayda 7 yaşındaki Yeşil, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.

Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.

Çocuklardan biri hayatını kaybetti

Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.

Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S oruşturma başlatıldı

Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden Burak Yeşil'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.