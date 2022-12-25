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- Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü
- 25.12.2022 - 14:14
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.
Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.
Çocuklardan biri hayatını kaybetti
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.
Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden Burak Yeşil'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.