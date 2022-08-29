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Şanlıurfa'da duş için suyu kontrol eden şahıs akıma kapılıp öldü

Şanlıurfa'da duş için suyu kontrol eden şahıs akıma kapılıp öldü

Surtepe Mahallesi'nde banyodaki demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştiren şahıs, bir süre sonra suyun ısısını kontrol etti. Bu esnada akıma kapılan talihsiz adam hayatını kaybetti.