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- Şanlıurfa'da duş için suyu kontrol eden şahıs akıma kapılıp öldü
Şanlıurfa'da duş için suyu kontrol eden şahıs akıma kapılıp öldü
Surtepe Mahallesi'nde banyodaki demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştiren şahıs, bir süre sonra suyun ısısını kontrol etti. Bu esnada akıma kapılan talihsiz adam hayatını kaybetti.
- 29.08.2022 - 12:48
- Güncelleme : 29.08.2022 - 13:10
Şanlıurfa'da 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz'ın duş alma isteği sonunu getirdi.
Surtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, banyoya giren Yılmaz, demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştirdi.
Elektrik akımına kapıldı
Aradan bir süre geçtikten sonra suyun ısısını kontrol eden Yılmaz, akıma kapıldı.
Banyodan gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, yerde hareketsiz yatarken gördükleri Kahraman Yılmaz için sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı
İhbarla eve gelen ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.