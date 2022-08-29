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    Şanlıurfa'da duş için suyu kontrol eden şahıs akıma kapılıp öldü

    Surtepe Mahallesi'nde banyodaki demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştiren şahıs, bir süre sonra suyun ısısını kontrol etti. Bu esnada akıma kapılan talihsiz adam hayatını kaybetti.
    • 29.08.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:10
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    Şanlıurfa'da duş için suyu kontrol eden şahıs akıma kapılıp öldü

    Şanlıurfa'da 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz'ın duş alma isteği sonunu getirdi.

    Surtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, banyoya giren Yılmaz, demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştirdi.

    Elektrik akımına kapıldı

    Aradan bir süre geçtikten sonra suyun ısısını kontrol eden Yılmaz, akıma kapıldı.

    Banyodan gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, yerde hareketsiz yatarken gördükleri Kahraman Yılmaz için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    Hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı

    İhbarla eve gelen ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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