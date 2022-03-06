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    Şanlıurfa'da duvara gizlenmiş 256 gram eroin bulundu

    Suruç ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen polisler pusu kurup, şüphelileri duvarda uyuşturucu ararken yakaladı. Şüpheliler gözaltında.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 15:11
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    Şanlıurfa'da duvara gizlenmiş 256 gram eroin bulundu

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ihbar alan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler, belirlenen adreste duvara gizlenmiş 4 parça halinde 256 gram eroin maddesi buldu.

    DUVARDA UYUŞTURUCU ARADILAR

    Eroin maddesini kimin gizlediğini belirlemek için bölgede pusu kuran ekipler, S.D. ve Ş.D. isimi 2 şahsın duvarda uyuşturucuyu aradıklarını belirledi.

    BAŞKA SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

    Şahısları olay yerinde yakalayan polisler, emniyete götürürken daha önce de uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçundan sabıkaları bulunduğu öğrenilen şahısların evlerinde yapılan aramada bir adet çalıntı motosiklet, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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