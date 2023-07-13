Şanlıurfa'da elektrik kesintisi nedeniyle yol kapatan çiftçiler serbest kaldı Viranşehir'de, elektrik kesintisi nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için yaptıkları eylemde yolu trafiğe kapatan ve taşkınlık yaptıkları için gözaltına alınan 17 çiftçi serbest bırakıldı.

DHA Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basamaklı mahallelerinde, 10 Temmuz'da elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, elektrik dağıtım şirketi binası önüne geldi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride, çiftçiler izinsiz olarak yolu, taş ve lastik yakıp trafiğe kapattı. Uyarıyı dikkate almayan göstericilere müdahale Güvenlik güçleri, ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu. Eylemlerini sürdüren çiftçilere, jandarma TOMA'dan taziyikli su ile biber gazı sıktı. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Gözaltına alınan çiftçiler serbest bırakıldı Yaklaşık 1 saat süren eylem, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Gözaltına alınan 20 şüphelinden 3'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, Viranşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçilerden 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı.