Şanlıurfa'da eline satır alıp yolu kesen kadın haykırdı: Kocam buraya gelsin Sinir krizi geçiren bir kadın elindeki satırla yolun ortasında bağırdı. Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'da panik anları yaşandı.

Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde elinde satır olan bir kadın, yolu kesip bağırmaya başladı.

Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

"Kocam buraya gelsin"

İki genç, “Kocam buraya gelsin” diye bağıran ve isminin F.D. olduğu öğrenilen kadının elindeki satırı almaya çalıştı.

Kocası geldi, fenalık geçirdi

Olay yerine gelen kocası M.D. tarafından elindeki satır alınan kadın bayılarak fenalık geçirirken kadının elindeki satırı almaya çalışan 2 genç ise bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken olayın, kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)