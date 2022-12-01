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Şanlıurfa’da, emzirilen bebek nefessiz kalınca öldü

Şanlıurfa’da, emzirilen bebek nefessiz kalınca öldü

Annesi tarafından emzirilen Osman bebek, soluk borusuna süt kaçınca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.