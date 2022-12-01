- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa’da, emzirilen bebek nefessiz kalınca öldü
Şanlıurfa’da, emzirilen bebek nefessiz kalınca öldü
Annesi tarafından emzirilen Osman bebek, soluk borusuna süt kaçınca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- 01.12.2022 - 11:37
- Güncelleme : 01.12.2022 - 11:54
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi'nde 3 aylık oğlu Osman'ı emziren anne Zeliha Tanış, bir süre sonra bebeğinin nefessiz kaldığını fark etti.
Tanış, 112 Acil Servis ekiplerini durumu bildirdi.
AA’nın haberine göre; eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Süt, soluk borusuna kaçtı
Bebeğin soluk borusuna süt kaçtığı tespit edildi.
Osman bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.