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    Şanlıurfa'da eşini darbeden saldırgan koca, sağlık çalışanlarını da darbetti

    Şanlıurfa'da eşini darbeden koca, hastanede rapor hazırlayan sağlık çalışanına da saldırdı.
    • 10.08.2022 - 00:23
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 00:40
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    Şanlıurfa'da eşini darbeden saldırgan koca, sağlık çalışanlarını da darbetti

    Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki özel bir hastanenin acil servisinde yaşanan olayda, Ayşegül A. isimli kadın, kocası Yaşar A. tarafından darbedildi.

    Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden giden koca Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A.’nın yanına giderek iddiaya göre adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı.

    Güvenlik görevlisi ve hemşireyi darbetti

    Güvenlik görevlisinin öfkeli koca ile yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede öfkeli koca ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darbetti.

    Gözaltına alındı

    Olay yerine çağrılan polis ekipleri koca ile 2 yakınını gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

    İHA'nın haberine göre, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darbettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camının kırdığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa’da önce eşini sonra da sağlık çalışanlarını böyle darp etti VİDEO

    Şanlıurfa da eşini darbeden saldırgan koca, sağlık çalışanlarını da darbetti #1

    Şanlıurfa da eşini darbeden saldırgan koca, sağlık çalışanlarını da darbetti #2

    Şanlıurfa da eşini darbeden saldırgan koca, sağlık çalışanlarını da darbetti #3


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