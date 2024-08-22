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Şanlıurfa’da eşini ve çalışanını öldürdü

Şanlıurfa’da eşini ve çalışanını öldürdü Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurararak öldürdü.