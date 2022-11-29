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    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı

    Eski damat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi. Evi ve tüm eşyaları yanan kanser hastası kadın, adliyeye giderek eski damadı hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • 29.11.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:43
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    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı

    Şanlıurfa’da kanser hastası 52 yaşındaki Elif Emektar’ın E.E. adındaki kızı ile H.O. adındaki eski damadı, mahkeme kararı ile anlaşmalı olarak 4 yıl önce boşandı.

    E.E. iddiaya göre eski kocasından sürekli ölüm tehdidi alması üzerine annesini de yanına alarak Ankara’ya kaçtı.

    Emektar Ailesi, burada da sürekli tehditler almaya devam etti.

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı VİDEO

    İkinci kez kundaklandı

    Geçtiğimiz yıl, eski damadı tarafından kundaklandığı iddia edilen Elif Emektar’ın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ndeki evi, ikinci kez kundaklandı.

    Emektar’a kötü haberi, komşuları gece saatlerinde verdi.

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #1

    Suç duyurusunda bulundu

    Otobüsle memleketine dönen çaresiz kadın, evinin ikinci kez yandığını gördü.

    Tüm eşyaları tutuşan ve evi kullanılamaz hale gelen hasta kadın, önce karakola ardından da savcılığa giderek eski damadı hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #2

    Çaresiz kadın yardım bekliyor

    İHA’ya konuşan Elif Emektar, şunları söyledi:

    “Eski damadım geçen yıl evimi yaktı. Geldim evimi düzelttim, evimi onardıktan sonra tekrar Ankara'ya gittim. Ankara'da yaşıyorum. Dün gece yine gelmiş, evimi ateşe vermiş. Komşuların hepsi görmüş. Komşular da korkudan gelip ifade vermiyorlar. Sabah saat 05.00 gibi yine gelip tekrar evi ateşe vermiş. Bu kez de tam yanmayan bir kısım eşya kalmıştı, onları da ateşe vermiş. Bu şahsın gözaltına alınıp tutuklanmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum.

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #3

    “Hiçbirimizin can güvenliği yok”

    Kızımla boşandıktan sonra sürekli bizi tehdit ediyor. ‘Üzerinize kezzap suyu dökeceğim’, ‘Urfa'ya girmeyeceksiniz, sizi öldürürüm’, ‘Urfa yasak size’ diyerek, sürekli bizi tehdit ediyor. Bu tehditler yüzünden kaçtık, Ankara'ya gittik. Çocuklarımın canına bir zarar gelmesin diye Ankara'da yaşamaya karar verdik. Ankara'da adresimi de bildirmedim. Adresimi bulup bize zarar vermesin diye adres değişikliği de yapmadım. Torunlarım dahil hiçbirimizin can güvenliği yok.

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #4

    “Sürekli bir intikam peşinde koşuyor”

    Torunlarım bir haftadır okula gidemiyor. Daha önce silahla gelip evi tarayınca, çocuklar evde yatıyordu. Lütfen yetkililere çağrıda bulunuyorum. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Ona göre bu kişiye bir ceza versinler. Kızımla boşandıktan sonra bizden ne istediğini biz de anlamadık. Sürekli bir intikam peşinde koşuyor. Sürekli bize zarar veriyor. Adliyeye geldim, bu şahıstan şikayetçi oldum. Gereken her yere bildireceğim, sonuna kadar şikayetçi olacağım.”

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #5

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #6

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı #7


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    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da eski damat kayınvalidesinin evini ikinci kez yaktı

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