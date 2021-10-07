Şanlıurfa'da esnaf, dilencilerin yer kavgasına isyan etti

Yıllardır cami bahçesinde dilencilik yapan kadın, bölgede kendisinden başka bir dilenciyi kabul etmiyor.

Dilenciler Şanlıurfa’da bulunan tarihi Ulu Cami'yi mesken tuttu.

Bahçede dilenen yaşlı bir kadın, bulunduğu bölgede başka bir dilencinin olmasını istemiyor. Gelen herkesle kavga eden kadın, cami bahçesini adeta evi gibi sahipleniyor.

KAVGA ETTİLER

Yeni gelen dilencilerle yaşlı kadın arasında çıkan tartışma kısa zaman içerisinde kavga döndü.

Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği olay, vatandaşların araya girmesi ile son buldu. İhbar üzerine cami bahçesine gelen zabıta ekipleri, dilencileri karakola götürdü.

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"DEVLET YETKİLİLERİ BUNA BİR EL ATSIN"

Dilencilerin kavgalarından şikayetçi olan esnaflardan İbrahim Halil Şenbar, “Her gün burada iki, üç defa kavga oluyor. Buraya gelen yabancı uyruklu bir kadın ve bir yaşlı adamdır. Her gün buraya gelip dileniyorlar. Buradaki yaşlı kadın, yaşlı bir adamı defalarca dövdü. Biz elinden alıp kurtardık. Allah rızası için devlet yetkilileri buna bir el atsın. Bu alana yabancı turist geliyor.

Bu bizim Şanlıurfa için eksi bir olaydır. Dilenciler burayı sanki mesken tutmuşlar gibi, babalarının malıymış gibi bir de rant için kavga ediyorlar. Bu alan benim, bu alan senin diyerek kavga ediyor. Biz burada cami yönetimi olarak, esnaf olarak, cemaat olarak biz bu olaydan şikayetçiyiz.” şeklinde konuştu.







