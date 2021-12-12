Eşinin evi terk etmesinin ardından kendisi de içindeyken evini ateşe verip salonda uzanan Hasan U.'yu komşuları kurtardı. Yanan evdeki tüm eşyalar küle döndü.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden, yaklaşık 10 yıldır evli olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U. (30) ile eşi Ayşegül U. (28) arasında son yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

Herhangi bir yerde tedavi görmeyen Hasan U.’nun durumu her geçen gün daha da kötüleşti. İşsiz olan Hasan U. ile eşi Ayşegül U. arasında cumartesi gecesi yine tartışma yaşandı.

Çocuklarını da yanına alan Ayşegül U., eşinin biraz sakinleşmesi için evi terk ederek aynı mahallede oturan babasının evine gitti.

KOMŞULARIN YARDIMIYLA EVDEN ÇIKARILDI

Dün sabah saat 06.30 sıralarında mahalleden gelen sesler üzerine uyanan Ayşegül U., sokağa çıktığında evinin yandığını ve komşuların söndürmeye çalıştığını gördü.

Kapıyı açıp komşularıyla birlikte eve giren Ayşegül U., eşinin evi ateşe verdikten sonra alevlerin arasında uzandığını gördü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, komşuların yardımıyla alevlerin arasından çıkarıldı.

Şanlıurfa’da evini ateşe verdi, salona geçip uzandı VİDEO



YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Eşi ve kardeşi, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U.’nun tedavisi için yardım istedi.

“BENİM BU EVDE CAN GÜVENLİĞİM YOK”

Yaşanan olayı anlatan Ayşegül U., çocuklarıyla birlikte ortada kaldığını, eşinin psikolojik sorunlarının yanında madde de kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Madde kullandığından dolayı önce eve zarar veriyordu. Kesici aletler kullanıyordu, evde eşya bırakmadı. Şimdi evime bakın, oturulmayacak halde. Ben nasıl yapayım? Eşim bu şekilde zarar verdiği için ben kalkıp babamlara gittim. Benim bu evde can güvenliğim yok. Eşimin elinde kesici aletler var, madde kullanıyor. Ben de çocuklarımı alıp babamlara gittim.





“ÜSTÜMÜZDEKİ ELBİSELERLE ÇOCUKLARIMLA ORTADAYIZ”

Babamlara gitmemiş olsaydım ben de şu anda bu evin içinde yanmış olurdum. En son biraz kafasını dinlendirir, aklı yerine gelir diye babamlara gittim. Bu sabah dışarı baktım evim yanıyor. Şu anda oturacak halım bile yok. Şu anda üstümüzdeki elbiselerle, çocuklarımla ortadayız.”

“KOMŞU OLARAK BİZ YETİŞTİK”

Eşler arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyleyen ailenin komşusu Yaşar Umak ise, “Herhalde kendisinin daha önceden madde bağımlılığı da vardı. Evini yakmış. Bu sabah komşu olarak biz yetiştik. Psikolojik sorunları var. Allah merhamet etsin, yazık." dedi. Hasan U.'nun kardeşi Mehmet U., yaklaşık 7 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. Mehmet U., kardeşinin tedavi olması gerektiğini ifade ederek, "2 çocuğu var. Eşi de burada, perişan durumdalar.” diye konuştu.