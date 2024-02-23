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Şanlıurfa'da evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti

Şanlıurfa'da evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti Siverek ilçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışan evli çiftin kavgasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan kadın ölürken koca ise ağır yaralandı.