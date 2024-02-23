Şanlıurfa'da evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, 31 yaşındaki Rıdvan Bulunmaz ve 28 yaşındaki eşi Pınar Bulunmaz arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silah ateş aldı
Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz’a ait silah ateş aldı, çıkan mermilerle karı-koca ağır yaralandı.
Durumu fark eden yakınları olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı olan Rıdvan Bulunmaz ise Siverek Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi sonrası Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın, Siverek Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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