PTT'den çocuklarının eğitimi için yapılan 'Şartlı Nakit Transferi' yardımında fazla olan 41 bin 180 TL'yi fark eden Ramazan Kızılkaya, Fahri Baksever ve Halil İbrahim İstemil parayı iade etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Ramazan Kızılkaya, Fahri Baksever ve Halil İbrahim İstemil, sabah saatlerinde çocuklarının eğitimi için ödenen 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını almak için PTT'ye gitti.

ATM'de işlem yapan Ramazan Kızılkaya hesabına 23 bin 580, Halil İbrahim İstemil 15 bin 400 ve Fahri Baksever de 2 bin 200 TL fazla para yatırıldığını gördü.

PARANIN FAZLASINI İADE ETTİLER

Yanlışlık olduğunu anlayan Kızılkaya, İstemil ve Baksever, gittikleri PTT şubesinde durumu anlatıp, paranın fazlasını iade etti.

“HAKKIM OLMAYAN PARAYI TUTANAKLA PTT YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİM”

Sistem arızası nedeniyle paranın fazla yatırıldığını öğrenen Ramazan Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Her ay çocuklarımız için eğitim yardımı ödemeleri yapılıyor. Ben de sabah parayı çekmeye geldiğimde hesapta 23 bin 580 TL fazla parayla karşılaştım. Şaşırdım ve yanlışlık olduğunu fark ederek PTT müdürlüğüne konuyu anlattım. Yetkililer de sistem arızası nedeniyle yanlışlık olduğunu söylediler. Hakkım olmayan parayı tutanakla PTT yetkililerine teslim ettim.”

Halil İbrahim İstemil ile Fahri Baksever de yanlışlıkla yatan fazla parayı tutanakla iade ettiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa’da fazla yatan yardım parasını iade ettiler VİDEO

