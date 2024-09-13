Şanlıurfa'da fıstık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı Bozova ilçesinde işçi taşıyan minibüs, önünde seyreden fıstık yüklü traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada traktör devrilirken, 12 işçi yaralandı.

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DHA

Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Bozova ilçesine fıstık toplamaya gidecek işçileri taşıyan minibüs şoförü Hüseyin Karataş, Tülmen Mahallesi yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MİNİBÜS FISTIK YÜKLÜ TRAKTÖRE ÇARPTI

Hızlanan minibüs, aynı yönde seyreden Osman Baz yönetimindeki fıstık yüklü traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, römorktaki fıstıklar yola savruldu.

12 YARALI

Kazada minibüste bulunan ve fıstık tarlasına çalışmaya giden, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)