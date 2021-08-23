Şanlıurfa’da fıstık toplarken kurşunla öldü

Bahçede fıstık toplarken kalbine kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir bahçede fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım, henüz nereden geldiği belirlenemeyen kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölgeye giden jandarma ekiplerinin, olayın nasıl yaşandığını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.