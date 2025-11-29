Şanlıurfa'da forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti

- Şanlıurfa'da pamuk deposunda forkliftin çarptığı Abdullah Doğan yaşamını yitirdi.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Anıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinin pamuk deposunda manevra yapan forkliftin çarptığı Abdullah Doğan yaralandı.
Yaralı işçi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
47 yaşındaki Doğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.