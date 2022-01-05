Euro
15.4362
1.88%
Dolar
13.6079
1.49%
Altın
797.9930
1.98%
Borsa
2,005.29
2.12%
Bitcoin
630.338
0.30%
BTXN Coin
34.00
1.58%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı

    Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akçakale ilçesinde “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    26 KİŞİ YAKALANDI

    Yapılan çalışma sonucunda 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlıdan 14’ü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı VİDEO


    Şanlıurfa da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı #1

    Şanlıurfa da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı #2


    Görüş Bildir