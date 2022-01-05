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- Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
- İHA
- 05.01.2022 - 17:53
- Güncelleme : 05.01.2022 - 17:59
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akçakale ilçesinde “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
26 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan çalışma sonucunda 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlıdan 14’ü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı VİDEO