Şanlıurfa’da galericiyi kaçırıp ailesinden fidye istediler

Şanlıurfa'da 8 gündür kendisinden haber alınamayan Halil Tutak'ın ailesini arayan kişilerin, oğullarının serbest kalması için 500 bin lira fidye istediği belirtildi.

Şanlıurfa'nın merkez Sırrın Mahallesi’nde galericilik yapan 4 çocuk babası 38 yaşındaki İbrahim Halil Tutak, 23 Mart'ta iş yerinden çıktı.

Eve gitmeyen ve telefonlarına ulaşılamayan Tutak'ın hayatından endişe eden yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, Tutak'ın iş yerinden çıktıktan sonra kullandığı güzergahta bulunan güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

OTOMOBİLİ BULUNDU

Yolda akaryakıt alan Tutak'ın 2 araç tarafından takip edildiği ve boş bir alanda aracından indirilerek farklı bir otomobile bindirildiği belirlendi. Bir gün sonra Tutak'ın otomobili terk edilmiş olarak bulundu.

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"500 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER"

Ekipler Tutak’ı arama çalışmalarını sürdürürken, 25 Mart günü baba Hüseyin Tutak'ı telefonla arayan kişiler, oğlunun serbest kalması karşılığında 500 bin lira fidye istedi.

Durumu polise bildiren Hüseyin Tutak, 8 gündür oğlundan haber alamadıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Oğlum 8 gün önce iki beyaz otomobilie yolu kesilerek, kaçırıldı. Benim oğlumun düşmanı yok, borcu yok. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk ama şu ana kadar sonuç alamadık. Oğlumun kaçırılmasından sonra bir telefon geldi ve bizden 500 bin lira fidye istendi. Bize ‘Oğlunuz elimizde bu parayı getirmediğiniz takdirde onu öldüreceğiz’ diye tehditte bulundular. Bu teklifi kabul ettik ama sonrasında yeniden aranmadı. Olay gününe ait güvenlik kameraları bulundu, bir gün sonra da oğlumun aracını terk edilmiş olarak buldular. Oğlumun hayatında endişe ediyoruz. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyoruz. 8 gündür aile fertlerinin gözüne uyku girmedi."













