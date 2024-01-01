Şanlıurfa’da geceyi birbirine kattılar! Yol ortasındaki kavga kamerada Yeni yılın ilk saatlerinde aynı araçta ilerleyen bir grup, yol ortasında durdurdukları otomobilden inerek kavga etmeye başladı. Tekme ve tokadın havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı.

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DHA

Dün gece yeni yıl eğlencelerinde kavgalar da eksik olmadı.

Bu kez olayın adresi Şanlıurfa.

Aynı otomobilde bulunan genç grup, henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdu.

Tartışma kavgaya döndü

Burada durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladılar.

Olay kısa sürede büyüdü tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Biri hariç diğerleri yaya olarak devam etti

Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)