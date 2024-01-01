DHA
Dün gece yeni yıl eğlencelerinde kavgalar da eksik olmadı.
Bu kez olayın adresi Şanlıurfa.
Aynı otomobilde bulunan genç grup, henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdu.
Tartışma kavgaya döndü
Burada durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladılar.
Olay kısa sürede büyüdü tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Biri hariç diğerleri yaya olarak devam etti
Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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