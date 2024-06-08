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Şanlıurfa'da genç kadın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Şanlıurfa'da genç kadın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu Haliliye ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, evinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.