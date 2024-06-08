Şanlıurfa'da genç kadın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu.
İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur El Süleyman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı.
Eşi çaresizce bekledi
İki yaşındaki bebeğini kucağına alan yabancı uyruklu baba, sokakta çaresiz bir şekilde bekledi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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