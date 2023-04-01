Şanlıurfa'da göçük altına kalan 4 işçi hastaneye kaldırıldı

ANKA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer altından geçen elektrik hattının tamiri için kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Bu esnada, toprak altında 4 işçinin kaldı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Tedavi altına alındı
Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 4 işçi ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.