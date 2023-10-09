Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kahta kara yolunun 40. kilometresi Nisibbi Köprüsü girişinde Zülküf Atay (42) yönetimindeki hafif ticari araç, Mustafa Yılmaz (54) kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.
İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
11 yaralı
Kazada sürücüler ile Müzeyyen Yılmaz (49), Sema Nur Yılmaz (18), Hira Nur Yılmaz (16), Şenol Duru (28), Tezcan Budak (46), Muhammed Sadık Budak (14), Mustafa Akburak (40), Ahmet Budak (12) ve Tekin Polat (52) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Siverek ile Kahta devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış