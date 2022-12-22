Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan M.K.'nin, hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Son olarak Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi.

13 yıl hükümlü

M.K.'nin, hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

İHA'nın aktarımına göre; ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.